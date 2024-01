Est-ce bon de dormir 4 heures par nuit, comme le ferait Gabriel Attal ?

La Macronie s'est-elle disputée avec Morphée ? D'après un article du Figaro, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal "peut enchaîner plusieurs nuits sans sommeil, quitte à dormir plusieurs heures d'affilée le week-end". Il ne dort "pas plus de quatre heures de sommeil par nuit", ajoute Le Parisien.

Des effets délétères sur la santé

Ce n'est pas la première fois qu'un membre de la majorité présidentielle détaille sa capacité à se priver de sommeil. Déjà en 2020, l'Express indiquait qu'Emmanuel Macron ne dort que trois heures par nuit. Pourtant, le manque le sommeil est particulièrement délétère pour la santé. D’après une étude américaine de 2010, les nuits de moins de six heures augmentent le risque de diabète de type II de 28%, rapporte la Fondation pour la recherche médicale.

La Fondation pour la recherche médicale énumère les risques de maladie liés au manque de sommeil chronique : hypertension, accident vasculaire cérébral, infarctus. "Par ailleurs, le sommeil jouant un rôle dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire, des nuits trop courtes favorisent aussi le risque d’infection et de certains cancers", ajoute la Fondation pour la recherche médicale.

Outre les problèmes de santé, les carences en sommeil déteignent sur notre comportement et peuvent causer des troubles de l'humeur, une baisse de l'attention et un manque de vigilance. Dans les cas les plus graves, l'absence de sommeil peut provoquer un syndrome dépressif.

Gabriel Attal et Emmanuel Macron ne sont pas les seuls à être carencés en sommeil. Selon une étude réalisée par Santé publique France en 2017, publiée en 2019, "plus d’un tiers des Français dorment donc moins de six heures" par nuit. Les préconisations médicales actuelles recommandent sept à huit heures de sommeil par nuit, rapporte l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) en octobre 2022.