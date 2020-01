Funky veggie : l'alimentation plus naturelle et plus végétale

LA FRANCE BOUGE

Funky Veggie est la start-up alimentaire qui accompagne les consommateurs vers une alimentation plus naturelle et plus végétale. Ses produits sont à la fois meilleurs pour soi et pour la planète, à travers des produits plaisir accessibles à tous.

Pour cela, elle propose des produits gourmands, 100% naturels & décalés en grande distribution. Après leurs snacks sains, ils viennent à peine de lancer "OUF!" : la 1ère pâte à tartiner au monde sans huiles du tout, Bio, 100% naturelle et végétale et Made in France. En à peine 3 ans, ils sont présents dans plus de 2000 points de vente en France, et sont devenus la 1ère marque française alimentaire sur Instagram (avec plus de 57k followers).

Camille Azoulai, co-fondatrice de Funky Veggie : "La gourmandise version rien de bizarre à l’intérieur. Notre conviction ? Il suffit de se faire plaisir pour (se) faire du bien !"