Fraude aux "faux steaks hachés" : le Secours Populaire "choqué et révolté"

INTERVIEW

Une fraude massive. Depuis l'été 2018, La Croix Rouge, Les Restos du Cœur, le Secours Populaire Français, et la Fédération française des banques alimentaires se sont fait livrer 780 tonnes de "steaks hachés" qui ne contenaient pas un seul gramme de viande. Le pot aux roses a été découvert lorsque ces associations, intriguées par la texture, le goût et la couleur des steaks hachés, ont fait analyser la "viande".

Gras, peau mixés, amidon et soja

"L'ensemble des bénévoles, lorsqu'il voit aujourd'hui le processus de la fraude, est choqué et révolté", confie Sébastien Thollot, secrétaire national du Secours Populaire, au micro d'Europe 1. Amer, il déplore "de voir qu'une entreprise a sciemment répondu à un appel d'offres pour, derrière, en faire une fraude caractérisée". Lors des contrôles, à la place de la viande ont été trouvés du gras et de la peau mixés avec de l'amidon et du soja. Rien à voir avec un steak haché.

"Un scandale"

Maintenant que la fraude a été découverte, tout n'est pas encore réglé. "Ces produits continuent d'être stockés. Avant qu'ils ne soient récupérés et détruits, cela va prendre des mois", indique Sébastien Thollot. "C'est un scandale qui visent en plus des personnes en grande précarité", souligne le secrétaire national du Secours Populaire. Dans un communiqué commun, les quatre associations victimes de cette fraude ont annoncé "avoir demandé une compensation financière pour faire face aux frais de stockage engendrés par cette situation".