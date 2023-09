François Molins, ex-procureur de la République de Paris, donnera des cours sur l'antiterrorisme à Sciences Po

En matière d'antiterrorisme, François Molins en connaît, malheureusement, un rayon. L'ancien magistrat a occupé la fonction de procureur de la République de Paris entre 2011 et 2018 et était donc en poste lors des attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercasher et du Bataclan, en 2015. Une expertise qui a convaincu l'École de droit de Science Po Paris. Le prestigieux établissement a fait appel à François Molins pour des cours dédiés à l'antiterrorisme.

Pour leur #RentréeScPo, nos étudiants ont pu assister à une leçon inaugurale sur le thème de « la place de l’autorité judiciaire au sein des institution » par le magistrat @francois_molins. pic.twitter.com/kxUxGWCIWd — Sciences Po (@sciencespo) September 1, 2023

Ce dernier avait déjà prononcé la leçon inaugurale des étudiants de première année du Campus de Paris, le vendredi 1er septembre, sur le thème de "la place de l'autorité judiciaire au sein des institutions", rappelle Science Po dans son communiqué. À compter du second semestre, il partagera ses connaissances à "une trentaine d'étudiants" qui briguent notamment les concours de l'École nationale de la magistrature, de commissaire de police ou d'officier de gendarmerie.

Ancien directeur de cabinet du ministre de la Justice

"Personnalité reconnue en France et à l’international pour son parcours et son engagement, son enseignement s’inscrit dans le cadre du modèle de formation unique de Sciences Po, combinant des savoirs fondamentaux interdisciplinaires et des expertises professionnelles solides", ajoute l'école dans son communiqué.

Avant d'exercer la fonction de procureur de la République de Paris, François Molins fut, entre 2009 et 2011, le directeur de cabinet de Michèle Alliot-Marie puis de Michel Mercier, tous deux ministre de la Justice sous la présidence de Nicolas Sarkozy. En 2018, il est nommé Procureur général près la Cour de cassation, avant d'annoncer sa retraite sur X (ex-Twitter) en juin 2023. Dans quelques mois, il reprendra donc du service dans un tout autre costume.