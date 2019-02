Fourgon caillassé à Lyon : "On a eu de la chance de ne pas avoir eu un blessé !"

RÉACTION

"Choquant", "stupéfiant" : au lendemain de l'attaque d'un fourgon de police à Lyon, en marge d'une manifestation des "gilets jaunes", Denis Jacob est encore abasourdi par la violence des images. Pour le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT, qui a diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est le sang-froid de l'équipage et le matériel qui ont permis d'éviter un drame.

"Heureusement qu'on a des pare-brises feuilletés". "On a de la chance de ne pas avoir eu un blessé parmi nos deux collègues. Heureusement qu'on a réussi à avoir des pare-brises feuilletés, ce qui a évité qu'ils ne volent en éclat sous l'impact et le choc des projectiles, parce que franchement, c'est affolant", déplore-t-il sur Europe 1.

"Ils ne font que leur travail". Le responsable syndical insiste aussi sur le fait que les deux fonctionnaires devaient précisément aller bloquer l'autoroute pour protéger les "gilets jaunes" qui avaient prévu de descendre sur les voies. "Ils ne font que leur travail", appuie-t-il.

"On sert un peu de punching-ball". Selon lui, la situation "démontre malheureusement qu'il n'y a plus aucun respect de l'autorité, qu'on sert un peu de punching-ball parce qu'on est des représentants de l'Etat et notamment du gouvernement. Les policiers ne vont pas pouvoir tenir comme ça encore pendant plusieurs semaines", prévient le syndicaliste, qui presse ainsi le gouvernement à apporter une réponse rapide aux "gilets jaunes".