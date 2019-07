Flamanville : l'arrêt d'un réacteur prolongé de trois mois

L'arrêt pour maintenance depuis le 10 janvier du réacteur 2 de la centrale de Flamanville dans la Manche est prolongé d'environ trois mois, jusqu'au 15 octobre, a-t-on appris vendredi auprès d'EDF qui exploite la centrale récemment rappelée à l'ordre par le gendarme du nucléaire. "A date, le redémarrage est prévu pour le 15/10/19", a indiqué le service de presse de l'entreprise.

Cette visite décennale du réacteur 2 mobilise 1.700 salariés d'entreprises sous-traitantes en plus des 780 salariés d'EDF et des 377 salariés de sous-traitants "présents en temps normal sur le site", selon l'entreprise. En avril, EDF avait indiqué que l'arrêt devrait durer 130 jours ouvrables, soit six mois, pour un redémarrage début juillet.

Terminée en janvier, la visite décennale de l'autre réacteur de Flamanville, le réacteur 1, a duré près de 10 mois (du 6 avril 2018 au 27 janvier 2019), alors qu'elle devait elle aussi durer six mois. "La centrale de Flamanville connaît une période de forte activité industrielle depuis mi 2018 avec la réalisation des troisièmes visites décennales de ses deux réacteurs, qui compte chacune plus de 20 000 activités de maintenance", a souligné EDF vendredi. "Impacté par plusieurs aléas techniques complexes, le calendrier de réalisation de ce programme industriel a conduit à la superposition des deux visites décennales", ajoute l'entreprise.

Jeudi l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé avoir convoqué le 4 juillet le directeur de la centrale pour lui demander de renforcer la maîtrise des activités d'exploitation. Depuis le début de l'année, la centrale a annoncé quatre nouveaux événements significatifs, de niveau 1 (sur l'échelle internationale des incidents nucléaires Ines, graduée de 0 à 7). Pour 2018, elle en affiche 5 de niveau 1 et 32 de niveau 0.

La centrale nucléaire de Flamanville est composée de deux réacteurs de 1300 MWe mis en service en 1985 et 1986. Le réacteur 3, de type EPR, en construction, n'est concerné ni par l'audition du 4 juillet ni pas les événements significatifs mentionnés.