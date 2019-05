Finistère : décryptez une inscription mystérieuse pour 2.000 euros

"Grocar drear diozeevbio". Si vous savez cela signifie, félicitations, vous venez de gagner 2.000 euros. Enfin presque. Cet ensemble de mots est le début d'une série d'inscriptions gravées sur un rocher de l'anse du Caro, dans le Finistère. Une suite de lettres dont personne n'a réussi, à ce jour, à percer le mystère. À tel point que la mairie de Plougastel-Daoulas a décidé d'y remédier en organisant un concours national, explique Ouest-France.

Qui déchiffrera les mystérieuses inscriptions du rocher du Caro à Plougastel-Daoulas ? https://t.co/mpMGyJcP1C — Ouest-France (@OuestFrance) 2 mai 2019

Baptisées le "mystère Champollion", en référence à l'homme du même nom qui a réussi à déchiffrer le premier la fameuse pierre de Rosette, ces inscriptions sont composées d'une série de lettres alignées sans que l'on puisse y trouver une quelconque logique, ainsi que des "groupes de mots indéchiffrables". Mais ce n'est pas tout, on y décerne également trois dates : 1786, 1789 (années qui correspondent à la construction du fort du Corbeau qui se situe non loin), et 1920. Selon un habitant de Caro, cette dernière date aurait été gravée par un soldat russe en garnison dans le fort. Une information qu'il affirme tenir de sa grand-mère...

Saurez-vous résoudre le "mystère de Champollion" ?

Mais pour le reste, c'est un épais nuage de mystère qui entoure ces inscriptions, alors même que plusieurs personnes se sont déjà penchées sur le sujet. Le résultat a toujours été négatif. Si bien que pour l'heure, on ne connaît ni l'auteur, ni le sens, ni même le langage utilisé sur ce rocher. C'est pour y mettre un terme que la mairie de Plougastel-Daoulas a lancé un appel national à tous les linguistes, historiens et spécialistes en tous genres pour enfin percer le mystère des inscriptions. Si vous n'êtes pas un spécialiste, mais que vous vous êtes déjà rêvé en Indiana Jones, c'est le moment de tenter votre chance puisque le concours est ouvert à tous, jusqu’à septembre.

Si cela vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail à veronique.martin@mairie-plougastel.fr, ou à l'adresse postale de la mairie : 1, rue Jean-Fournier, 29470 Plougastel-Daoulas. Un jury sera ensuite chargé de sélectionner l'hypothèse la plus probable et de décerner le prix au vainqueur. Bonne chance.