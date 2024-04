Finistère : bruit, lumière... Face aux nuisances, 13 propriétaires vivant près d'un parc éolien indemnisés

C'est une décision de justice inédite dans la litanie des recours déposés contre l'implantation d'éoliennes par les riverains. Les habitants d'une commune du Finistère viennent de faire condamner la société fournisseur d'éolienne en face de chez eux pour avoir dévalué leur maison en implantant trois éoliennes devant chez eux.

"On vit avec"

Car le bruit permanent des pales et les clignotements rouge en haut des mâts obligent certains à vivre maison fermée. Le tribunal a reconnu que la maison d’Annie et Christian a perdu 40% de sa valeur. "Quand même, on ne voit que ça", s'agace Annie, en comptant les éoliennes. "On vit avec, en permanence, toute la journée", regrette pour sa part Christian au micro d'Europe 1.

"Et puis, il y a un côté sentimental aussi. On n'a pas bâti (la maison ndlr) en une semaine comme les éoliennes, il a fallu toute une vie pour la payer. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à la revendre ? Les acquéreurs ne vont pas aller jusqu'à ma porte", ironise-t-elle.

13 propriétaires indemnisés

Le couple a été indemnisé après 15 ans de bras de fer. Mais leur avocat Me Echezar plaide surtout pour modifier la réglementation. "Pour le moment, c'est une condamnation qui est extrêmement importante. C'est une première en France. Donc, mes clients, là, perçoivent des dommages-intérêts, certes, mais ils vont continuer aussi à subir ces nuisances. Et tant que cette réglementation-là n'est pas modifiée, ce type de situation complètement ubuesque va perdurer au mépris des riverains qui sont les premiers intéressés", regrette-t-il.

En tout, près de 730.000 euros viendront dédommager les propriétaires de 13 maisons impactés par les nuisances des éoliennes.