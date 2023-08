Fin du ticket de caisse : certains Français ont du mal à se séparer de ce bout de papier

Il a beau n'être dorénavant plus automatique, le ticket de caisse est toujours demandé par beaucoup de consommateurs dans un supermarché de la région parisienne. Robert, sac de courses dans les bras, le réclame à chaque passage en caisse. "En cas de mauvais choix pour le remboursement, je préfère avoir un ticket", assure cet homme.

Peu après lui, Marie-Josée sort du magasin, ticket de caisse dans la main. Le récépissé dématérialisé envoyé par mail que lui propose son supermarché ? Pas question. "Je veux un ticket de caisse", assure-t-elle. "Moi je n'ai pas Internet et je n'ai pas de smartphone", poursuit-elle.

Une preuve d'achat

Sans internet et smartphone, il est difficile de recevoir ce fameux sésame, une véritable preuve d'achat. Un vrai argument pour de nombreuses personnes, qui pousse Pierre à encore demander son reçu. "L'autre fois, j'ai bien regardé le ticket de caisse. On me comptait des ballons que je n'avais pas achetés. C'est utile aussi pour contrôler", rapporte-t-il.

Et si le ticket reste au temps présent, c'est aussi parce que les employés du magasin ne veulent pas de travail supplémentaire. Aminata est caissière et pour chaque situation de litige sans ticket, c'est à elle de retrouver les traces de transactions dans la caisse.

"Sur la machine. On arrive à les retrouver, on peut les rembourser puisque ça nous arrive malheureusement de faire des erreurs", argumente la caissière. À la sortie de ce supermarché, l'immense majorité des clients demandent toujours leur reçu à la caisse.