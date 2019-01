Fin des vacances de Noël : week-end vert sur les routes, orange en Auvergne-Rhône-Alpes samedi

Le week-end de retour des vacances de Noël est classé vert par Bison Futé, même si les axes permettant de quitter les stations de ski et les grandes vallées alpines seront chargés.

Chargés dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Seul le samedi est classé orange en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours. L'organisme de prévision de la circulation conseille samedi de quitter les stations de sports d'hiver des Alpes avant 9h ou après 16h, et d'éviter l'A43 entre 7h et 18h. L'accès en France par le passage du tunnel du Mont-Blanc sera par ailleurs dense entre 14h et 20h, prévient Bison Futé.

Les conditions de circulation sont classées "orange" par Bison Futé pour la journée de samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des retours. ©Capture d'écran/Bison Futé

Vert partout ailleurs. Le reste du week-end est entièrement classé vert, du vendredi au dimanche, dans le sens des départs comme des retours.