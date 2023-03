«Feux, mégafeux» : à Toulouse, une exposition nous explique le phénomène

À Toulouse, une exposition immersive intitulée "Feux, mégafeux" a ouvert ses portes. Elle présente la flamme dans tous ses états, ses apports, ses dangers, les causes et les conséquences des feux de forêt. Une exposition plus que jamais d'actualité face aux incendies qui ont ravagé plus de 60.000 hectares l'été dernier.

Une cuisine incendiée

Pour les besoins de l'exposition, Antonin et Lucas enquêtent dans une cuisine ravagée par un incendie. Ils doivent trouver l'origine du sinistre. "On doit savoir dans le verre du plan de travail s'il y a des cassures arrondies ou des cassures rectilignes", explique l'un d'eux au micro d'Europe 1.

Comprendre le fonctionnement des feux

Juste à côté d'eux, Alice et Élisabeth sa grand-mère, pénètrent dans une grande pièce enfumée pour comprendre les difficultés à s'orienter en cas d'incendie. "Ça fait un peu peur quand on est dedans", confie Alice. Mais l'exposition explore aussi les bienfaits du feu, son aspect mystique. "Si le feu réchauffe, s'il éclaire la nuit, bien sûr, au quotidien, il peut y avoir des dangers. On a des messages de prévention qui sont présentés sous forme interactive et sous forme ludique, pour voir à quoi il faut faire attention", indique Laurent Chicano, du Quai des Savoirs, précisant que le feu est très présent dans la plupart des civilisations.

On peut aussi s'habiller en pompier, utiliser les lances à incendie… Mais la fin de l'exposition est surtout consacrée aux feux de forêt, comme ceux qui ont ravagé la Gironde l'été dernier. Une exposition pour mieux comprendre comment prévenir ces feux et leurs effets sur le changement climatique.