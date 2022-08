Feu d'artifice du 15 août : pourquoi le maire de Royan l'a maintenu, malgré les risques d'incendie

Malgré les risques d'incendie, les habitants de Royan en Charente-Maritime et les touristes, soit au total 100.000 personnes, pourront profiter du feu d'artifice du 15 août tiré ce lundi soir. Celui-ci sera dirigé vers la mer avec toutes les précautions possibles, explique le maire de la ville, Patrick Marengo. "C'est un feu d'artifice tiré à partir d'une plage urbaine, c'est-à-dire sans massif boisé à proximité", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Un PC sécurité qui peut interrompre le feu d'artifice à tout moment

Le maire LR de cette ville de près de 20.000 habitants sur la façade atlantique poursuit : "On peut tirer d'autant qu'on tire à partir de la mer, c'est-à-dire sur des plateformes où sont prépositionnées toutes les charges, et en-dessous il y a l'eau de mer. Ce qui fait que les plateformes étant orientées vers la mer, avec cinq degrés à peu près, le risque est très faible", expose-t-il.

Patrick Marengo garantit au micro d'Europe 1 que les services de la ville sont "en mesure d'interrompre le feu à tout moment". De plus, "il y a un poste de commandement interservices de sécurité qui conduit toute l'opération", ajoute le maire de Royan. "On l'a géré en amont, on l'a préparé, on a planifié. C'est vraiment sérieux", appuie Patrick Marengo.

"Apporter de la joie, pas défigurer un paysage"

Enfin, l'élu LR tient à préciser que cet évènement ne signifie pas un manque de considération pour les communes touchées. "On est très solidaires des communes qui ont été éprouvées, très solidaires de tous les soldats du feu qui sont intervenus. Ce feu d'artifice a vocation à apporter de la joie, et pas à défigurer un paysage", conclut-il auprès d'Europe 1.

La ville de Royan, à une centaine de kilomètres de la Gironde, profite d'une exception accordée à quelques autres mairies, situées sur la façade atlantique et non loin des régions touchées par les gigafeux girondins de juillet et de la semaine dernière.