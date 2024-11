Fêtes de fin d'année 2024 : quelles sont les destinations préférées des Français pour les vacances de Noël ?

Savez-vous déjà où vous serrez lors des fêtes de fin d'année ? Si beaucoup resteront en famille, d'autres veulent partir à l'étranger. Et cette année, les Français privilégient les destinations lointaines et le soleil. Selon le comparateur Kayak, Bangkok s'impose comme la destination la plus recherchée par les voyageurs. Le tarif moyen, plus de 1.000 euros pour un vol aller-retour, n'entame pas la fascination des Français pour la capitale thaïlandaise.

La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion attirent de plus en plus

Sur le podium, on retrouve aussi Londres et New York. En tête du palmarès l'an dernier, la capitale britannique est une valeur sûre des fêtes. Notamment pour le tarif accessible du vol, qui en fait l'un des bons plans pour voyager en Europe cet hiver, selon Eva Fouquet, vice-présidente de Kayak : "Londres n'est pas seulement très populaire, elle est aussi très abordable avec un vol aller-retour moyen de 137 euros. Milan est le choix le plus avantageux cette année, avec un vol aller-retour ne coûtant que 111 euros en ce moment".

À noter aussi que les destinations ultramarines attirent de plus en plus pour Noël. La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion font partie du top 10. Pour les amoureux de la montagne, la plateforme de location Maeva a établi son propre palmarès. Et c'est Avoriaz, station familiale de Haute-Savoie qui enregistre le plus de réservations. Dans le top 5, on retrouve aussi Val Thorens, très prisée pour son altitude de plus de 2.000 mètres, qui garantit un excellent enneigement. Plus abordable, la station voisine des Menuires figure aussi dans le top 5.