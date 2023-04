Fête du travail : ces Français en congés qui iront manifester sur leur lieu de vacances

Entre parc d'attraction et exposition Harry Potter, le programme de Julie, qui arpente émerveillée les rues de Paris, est bien chargé. Mais ce lundi, jour de la fête du travail et au cours duquel les syndicats appellent à une treizième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la Toulousaine va faire une entorse à son emploi du temps afin d'aller exprimer son mécontentement. "J'ai banalisé ma journée, c'est-à-dire que mes parents gardent mes enfants et moi, je ne ferai aucune autre activité qu'aller manifester", assure-t-elle.

À l'instar de Julie, de nombreux Français entendent bien poursuivre ce mouvement contestataire, y compris sur leur lieu de vacances. Du côté de Lacanau, en Gironde, Sonia profite de ses congés pour sortir la planche de surf. Mais après la plage, l'ingénieure ira battre le pavé bordelais, situé à une cinquantaine de kilomètres. "J'étais présente lors des 12 journées de mobilisation. Et même si là, il va falloir que je m'organise un petit peu puisque Bordeaux est à une heure de route, je pense que ce n'est pas du gâchis dans mes vacances. J'en profiterai autrement", estime-t-elle.

"Sur une année normale, on aurait séché la manifestation"

De son côté, Anne-Sophie a loué un gîte avec des amis près de Lorient dans le Morbihan. "Ce sont des vacances détente, sans aucune prétention autre que de se balader", affirme-t-elle. Et pourtant, le rendez-vous est déjà pris pour ce lundi 1er mai. "Nous irons manifester sur notre lieu de vacances alors que, sur une année normale, on aurait séché la manifestation. De notre côté, il n'y a pas d'essoufflement. Au lieu de se balader le long de la mer, on va se balader dans les rues de Lorient".

Pour cette fête du travail, près de 300 cortèges s'élanceront partout en France.