Fête de la musique : les incroyables pouvoir d'une chanson sur le cerveau

C’est la Fête de la musique ce mercredi soir et les Français seront nombreux à chanter ou même jouer d'un instrument dans les rues. Mais saviez-vous qu'une pratique musicale stimule des capacités de mémoire et peut aider à augmenter vos performances d’apprentissage ? C'est l'une des dernières analyses publiées par l'Observatoire B2V des mémoires, la musique a un pouvoir sur notre cerveau, et notamment sur la mémoire.

Améliorer la qualité du fonctionnement du cerveau

Réveiller une personne plongée dans le coma en lui faisant écouter sa chanson préférée ? Un phénomène rare déjà arrivé plusieurs fois. Et ça ne surprend pas Hervé Platel, professeur de neuropsychiatrie et chercheur sur la mémoire à l'INSERM. "Quand on regarde l'activité du cerveau sur la simple écoute de la musique, on voit en fait que beaucoup de régions participent à cette écoute comme les régions auditives, les régions motrices, les émotions, les régions de la mémoire, mais même les régions visuelles. Parce que quand on écoute de la musique, même les yeux fermés, ça suggère des images", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Par ailleurs, l'écoute et la pratique de la musique peuvent améliorer la qualité du fonctionnement de notre cerveau, et ralentir l'apparition de troubles cognitifs. "On arrive à avoir un effet retard sur les symptômes, éventuellement d'une maladie neurodégénérative dont on est porteur. Si les symptômes d'une maladie, comme l'Alzheimer, n'arrivent que cinq ans plus tard, c'est déjà beaucoup", insiste Hervé Platel. Pour augmenter votre matière grise, tous les styles de musiques sont recommandés du moment qu'ils provoquent en vous du plaisir et une attention particulière de votre cerveau.