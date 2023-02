Femme de ménage le jour, traqueuse de pédophiles la nuit : l'incroyable combat de Neila

>> Tous les soirs dans la Libre Antenne d'Europe 1, les auditeurs se confient et témoignent. Une difficulté, une mauvaise passe ou un moment de bonheur, notre Libre antenne est avant tout la vôtre. Au micro d'Olivier Delacroix ce soir-là, Neila, 37 ans, femme de ménage à Lyon, explique qu'elle mène depuis quelques années un combat en ligne pour faire condamner les pédocriminels.

"Un fléau insupportable" pour Neila. Femme de ménage dans la vie de tous les jours, la Lyonnaise de 37 ans a contacté Olivier Delacroix dans la Libre antenne d'Europe 1 pour évoquer sa lutte contre la pédocriminalité sur Internet. "Je suis une maman de trois enfants", renseigne-t-elle d'abord, sans dire leurs âges par sécurité. "Je veux les protéger car j'ai une activité qui est dangereuse, dans le sens où j'ai reçu quelques menaces", explique l'auditrice.

"Plus de 200 arrestations à travers le monde"

Neila a cofondé à Lyon le collectif la Team Moore, qui se veut être un "mouvement citoyen de protection de l'enfance sur Internet". "En fait, on se fait passer pour des mineurs sur Internet. Les pédocriminels entrent en contact avec nous, nous les dénonçons à la justice et ensuite, ils sont arrêtés et condamnés", détaille la mère de trois enfants sur Europe 1. Elle souligne que ce collectif a envoyé plus de 120 dossiers à la justice.

"On a fait arrêter plus de 75 individus, dont 37 ont été condamnés. Des procès sont à venir, et en 2019, on a créé un mouvement dans le sens où on a permis la création de plusieurs collectifs et associations qui utilisent notre méthode. Ce mouvement, additionné à notre groupe, (a permis de) cumuler plus de 200 arrestations à travers le monde." Il s'agit majoritairement de pays francophones, tels que la France, la Belgique, le Canada, mais aussi des pays étrangers comme l'Italie ou le Salvador.

Des demandes d'amis "au bout de quelques minutes"

L'auditrice raconte avoir été bouleversée par un reportage du journaliste Karl Zéro sur un réseau pédocriminel, publié en 2015. "J'en ai vu d'autres (reportages)", ajoute-t-elle, "et puis je me suis réveillée un matin en me disant 'non, ce n'est pas possible. On est en France, un pays où il y a des droits, une certaine protection de l'enfance'. Et j'ai voulu agir modestement, à mon humble niveau. Après je me suis demandée, en tant que femme de ménage, ce que je pouvais faire, et on m'a renseignée. On m'a dit d'aller voir un lanceur d'alerte qui avait déjà mis en place un faux profil d'enfant, et qui avait déjà fait des arrestations."

"Je l'ai rencontré, et j'ai voulu faire la même chose que lui. Il m'a appris comment faire un profil parce qu'il y a des règles" à respecter, rapporte-t-elle à Olivier Delacroix, "pour éviter les vices de procédures". "Lorsque j'ai mis mon premier enfant virtuel en ligne, au bout de quelques minutes, j'avais déjà plein de demandes d'amis. J'ai été contactée par des dizaines d'adultes, et principalement des hommes. Le but était d'avoir des photos nues de l'enfant, ils se masturbaient, ils envoyaient des photos de leur sexe et donnaient des rendez-vous dans le but d'avoir des rapports sexuels."

"J'ai été stupéfaite de voir ça", relate l'auditrice lyonnaise. "Avec le lanceur d'alerte, on a décidé de créer un mouvement et qu'il fallait être des centaines, voire des milliers à le faire pour combattre ce fléau et se battre contre un système. En fait, on se bat à la fois contre les pédocriminels, mais aussi contre les autorités pour qu'elles prennent en charge nos dossiers. Il fallait se battre contre les réseaux sociaux. Cela a été une lutte vraiment éreintante, mais qui porte ses fruits aujourd'hui dans le sens où on a gagné en légitimité" auprès des personnels de justice, admet Neila, qui pointe également "un soutien de la part des policiers, des gendarmes, des procureurs".

Un enfant sur dix victime de sollicitation sexuelle

Forte de ce succès, la mère de famille regrette toutefois l'efficacité de la technique. "C'est triste de voir qu'un enfant en ligne est alpagué très rapidement", souffle-t-elle, s'appuyant sur "une enquête d'Europol qui estime qu'un enfant sur dix est la cible de sollicitation sexuelle sur les réseaux sociaux. C'est juste énorme. Et nous, on le voit alors qu'on ne fait rien, on est un enfant lambda. On poste des publications sur les animaux, le youtubeur préféré, et c'est eux qui viennent nous chercher, jamais l'inverse."

L'auditrice lyonnaise alerte également sur la présence de "ces prédateurs sexuels" "derrière les jeux vidéo en ligne, où beaucoup se font passer pour des enfants eux-mêmes".