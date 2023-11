Explosion des actes antisémites en France : l’inquiétude et la colère de la communauté juive lyonnaise

Des étoiles David et des croix gammées taguées sur les murs, des chants antisémites dans le métro parisien, des commentaires haineux sur les réseaux sociaux... Depuis le 7 octobre dernier, 1.040 actes antisémites ont été recensés en France. Gérald Darmanin a annoncé l’interpellation de 486 personnes pour des actes antisémites, dont 102 étrangers. Comment la communauté juive vit-elle la situation à Lyon ? Europe 1 est allée leur poser la question.

"Nos grands-parents sont partis en fumée, on ne se laissera pas faire"

"Nous ne voulons pas vivre dans la peur." Ce sont les mots des personnes juives qu'Europe 1 a pu rencontrer à la sortie de la grande synagogue de Lyon. Face à la montée des actes antisémites, la colère est présente. "L'endroit où vous êtes là, c'est l'endroit même où mon frère et mon oncle, ont été déportés", "je suis née après la guerre et moi, j'essayerais de me battre d'une manière ou d'une autre", "nos grands-parents sont partis en fumée, on ne se laissera pas faire, on est français, donc on espère quand même qu'on va nous défendre", témoignent ces femmes au micro d'Europe 1.

Beaucoup ont le sentiment de ne pas être soutenu par la France et dénoncent l’inaction des politiques. "Les artistes et les politiques, les gens ne descendent pas dans la rue en disant 'Je suis juif' comme on a dit 'Je suis Charlie'. Voilà ce que je regrette. C'est du dégoût, que les politiques n'aient pas plus de courage, ou alors sont-ils antisémites ?", interroge cette femme juive.

La communauté juive lyonnaise craint une escalade de violences

Les manifestations pro-palestiennes qui se tiennent à quelques centaines de mètres de la synagogue restent toujours une source d’inquiétude pour la communauté. Alors que le conflit entre Israël et le Hamas se durcit, les fidèles craignent une escalade de violences dans les jours à venir.