Exploitation d'une mine de lithium dans l'Allier : est-ce une bonne nouvelle pour les habitants ?

Est-ce le début d'une nouvelle ère pour la souveraineté de l'industrie automobile française ? Le groupe français Imerys a annoncé lundi la mise en exploitation d’ici 2027 d’un gisement de lithium situé dans l’Allier. Ce projet, baptisé Emili, permettra de fabriquer des batteries pour 700.000 véhicules électriques par an selon le groupe français de minéraux, ce qui aidera l’Europe à se défaire de sa dépendance à l’égard de la Chine. À Échassières, où se situe la carrière dans laquelle a été détecté le gisement, les habitants se réjouissent de la nouvelle.

"Pour le village, c'est une bonne chose"

Sandrine, la coiffeuse, est l'une des habitantes ravie par l'exploitation du gisement de lithium : "Pour le village, c'est une bonne chose. Si 1.000 emplois sont créés, cela veut dire que des familles vont venir s'installer ici, donc forcément, il y aura des enfants dans les écoles. Et puis, je croise les doigts pour qu'ils fassent du commerce local et qu'ils viennent nous faire travailler dans nos petits établissements."

Christophe, propriétaire d'un bar-restaurant, tient un discours beaucoup plus nuancé : "On est un petit village de 400 habitants avec six commerces et on aime bien notre tranquillité aussi."

Se préparer face à une nouvelle démographie

Guy Chartoire, maire de Durmignat, commune située à proximité d'Échassières, se veut rassurant sur les risques de nuisances de la future carrière de lithium : "Il n'y aura pas d'emprise aérienne donc il n'y aura pas de bruit. Les camions et les extracteurs seront souterrains à 300 mètres en dessous de nos pieds. On va essayer de monter un colloque, une petite réunion des élus du coin pour nous préparer à cette démographie qui va arriver."

Pour les élus, l'avenir s'annonce donc radieux avec la promesse d'accueillir de nouveaux habitants.