EXCLUSIF - Découvrez le plus grand site de stockage de déchets radioactifs au monde, dans l'Aube

En exclusivité, Europe 1 est allée visiter le plus grand site de stockage de déchets radioactifs au monde. Il se situe à Soulaines-Dhuys, près de Troyes, dans l'Aube. C'est là que sont stockés tous nos déchets depuis 30 ans, surveillés et gérés par l'Andra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, jusqu'à ce qu'il ne soit plus du tout radioactifs.

"Protéger au mieux l'environnement"

Ce camion a parcouru 500 kilomètres. Il vient de la centrale nucléaire du Tricastin. Son colis radioactif est déchargé, des tenues et outils coulés dans du béton. "Il est parti pour rester ici 350 ans au moins. Après la phase de surveillance, il restera tout le reste de sa vie ici", souligne Thierry Pochot, responsable communication du site ultra-sécurisé.

Ici, c'est-à-dire au cœur d'une forêt aux sols argileux, un élément important, insiste Patrice Torrès, le directeur industriel. "C'est cet argile qui, sur le long terme, va retenir ou ralentir la migration des radioéléments, pour protéger au mieux l'environnement d'aujourd'hui et surtout celui de demain."

Stocker des déchets supplémentaires

La durée de vie radioactive de chaque déchet est minutieusement recensée aux archives départementales et nationales pour les générations futures. Les éléments les moins dangereux ont déjà été recouverts de terre. Thierry Pochot surveille en voiture une montagne de déchets. "On est littéralement en train de rouler sur la couverture définitive. Il y a déjà des réunions qui se tiennent pour imaginer l'avenir du centre. Je crois qu'on parle d'une aire de promenade pour une maison de retraite."

Début 2023, l'Andra demandera l'extension de la capacité du centre pour y stocker 50 % de déchets très faiblement radioactifs supplémentaires.