EXCLU - Mickaëlle Paty, sœur de Samuel Paty, lit sa lettre pour interpeller l'État

C'est une lettre pleine d'émotion qu'elle adresse au Sénat et qu'elle dévoile au micro d'Europe 1. "Comme quiconque, je n’étais pas préparée à subir la violence d’un attentat terroriste, ni, de surcroît, à entendre le hurlement de ma mère m’annonçant que mon frère avait été décapité", commence-t-elle.

"Il y eut cet état de peine et de tristesse innommables - comment pourrais-je les nommer, n’ayant jamais ressenti une telle douleur auparavant ? Il y eut cet état de choc post-traumatique altérant toute capacité de penser et d’agir. La sidération passée, il ne reste plus que la douleur et des questions ; ces questions, pourtant légitimes, ont obtenu jusqu’à présent pour seule réponse : 'Il ne faut pas se tromper d’ennemi'", poursuit-elle.

La demande d'enquête parlementaire sera examinée avec "attention"

C'est avec ces mots que débute le courrier de Mickaëlle, lu en exclusivité et pour la première fois à l'antenne d'Europe 1. Dans cette lettre adressée au président du Sénat Gérard Larcher, et au président de la commission des Lois, François-Noël Buffet, Mickaëlle, sœur de Samuel Paty, demande l'ouverture d'une enquête parlementaire afin d'établir les "failles" qui ont conduit à l'assassinat du professeur en 2020 dans un attentat islamiste.

"Messieurs les Présidents ainsi que l’ensemble des Sénateurs, vous qui avez condamné à l’unanimité l’assassinat de Samuel Paty, délaissant votre traditionnel clivage, j’espère que vous agirez aujourd’hui dans le même esprit d’unité. Comme j’ai eu l’occasion de le dire à la Sorbonne, le 15 octobre dernier : 'On ne met pas un 'oui, mais' après le mot 'décapitation', en France, on met un point'", conclut-elle.

Mercredi, Gérard Larcher a souhaité que cette demande soit examinée avec "attention" et "empathie respectueuse".