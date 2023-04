EXCLU EUROPE 1 - La Fondation de France dévoile son dernier rapport d'activité

L'épidémie mondiale, la guerre en Ukraine, l'inflation et les différentes crises n'ont pas freiné les Français concernant les donations. Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, a dévoilé au micro d'Europe 1 le bilan positif de l'organisme dont l'intérêt général et la philanthropie sont les mots d'ordre. "Je crois que pour nous, c'est d'abord un encouragement à continuer nos actions", confie-t-elle au vu des nombreux dons.

Près de 38% de dons en plus en un an

Les Français ont été particulièrement généreux en 2022 puisque le rapport comptabilise une augmentation de 38% de dons en un an enregistrée à la Fondation de France. Une "surprise" selon Axelle David. "C'est une très heureuse surprise parce qu'elle donne plus de moyens pour l'intérêt général. Je crois qu'il y a cette urgence aussi, des personnages qui vont mieux que d'autres, à se dire il faut aider", ajoute-t-elle.

Agir pour aider ceux dans le besoin

L'un des rôles principaux de la Fondation est de "s'assurer que tout l'argent confié est bien utilisé". Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses victimes ont toujours besoin de nourriture et d'un hébergement. Mais l'organisme possède également un rôle psychologique puisqu'elle offre une aide sociale et un soutien pour les plus faibles et les plus marqués par les horreurs de la guerre.

L'insertion est également un point essentiel : "Il faut aussi recréer du lien social, leur créer un réseau et les aider à trouver une activité professionnelle". Pour finir, l'aide médicale est le troisième rôle de la Fondation qui tente au mieux d'envoyer des médicaments aux personnes sur place.

Un soutien sans faille à Notre-Dame de Paris

Le conflit russo-ukrainien n'est pas le seul terrain géré par l'organisme. Parmi les missions de la Fondation de France : la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 30 millions d'euros ont déjà été collectés. "Pour les donateurs qui ont fait confiance à la Fondation de France, nous avons pu organiser des visites pour voir ce que leur don a permis très concrètement en termes de construction", explique Axelle Davezac.