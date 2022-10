Évry : un professeur menacé de subir le même sort que Samuel Paty

"Le sale juif... on va lui faire une Samuel Paty" : voici les mots écrits dans la lettre anonyme reçue le lundi 10 octobre au lycée Georges Brassens d'Évry, en région parisienne. Elle est adressée à un professeur d'histoire-géographie mais aussi à son père. Tous deux de confession juive et menacés de mort. Ces menaces n'auraient aucun rapport avec le contenu des cours du professeur, mais une chose est sûre, parmi les élèves, la peur et l'incompréhension règnent.

Des parents d’élèves inquiets

Devant le portail du lycée Georges Brassens, une voiture de police est postée là toute la journée. L’objectif est simple : protéger le professeur d’histoire-géographie menacé de mort. De quoi inquiéter les parents et les élèves comme Alicia, déjà choquée par cette lettre anonyme : "Mes parents n’étaient pas sereins que j’aille au lycée. On ne sait jamais les vraies intentions de quelqu’un", confie la jeune fille en classe de terminale. "Ce n’est que des paroles, alors on se dit que c’est juste une menace, mais avec Samuel Paty, c’est passé à l’acte."

"C’est désespérant"

Au lycée, tout le monde est au courant de cette lettre. À l’entrée de l’établissement, les lycéens discutent en petits groupes de la situation. Et tous sont dans l’incompréhension comme Zineb : "C’est désespérant, je ne vois pas pourquoi on menace des professeurs. Ils se lèvent le matin pour nous aider à apprendre".

Mais depuis le lundi 10 octobre, élèves et professeurs ont peur. Et pour cause, l’auteur de la lettre est toujours inconnu. Alors, ils essayent de trouver le coupable : "Notre professeur nous a expliqué que dans la lettre il n’y avait aucune faute d’orthographe, mais qu’il y avait des informations très personnelles", explique Cyrielle, une élève en classe de première. "Les professeurs doutent : est ce que c’est un parent ? Un élève ? Un inconnu ? Ça pourrait être n’importe qui. Mais normalement le lycée est censé être un lieu rassurant, et voir les professeurs qui ne sont pas rassurés, ce n'est pas rassurant", reconnaît l’élève inquiète.

Un contexte pesant pour les élèves à l’approche de l’anniversaire de la mort de Samuel de Paty, le 16 octobre prochain. Les lycéens craignent une attaque dans leur lycée à cette date symbolique.