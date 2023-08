Événement inédit à Toulouse : le monument aux morts déplacé devant des centaines de spectateurs

Vous ne verrez plus le monument aux morts de Toulouse au 48 allée Forain-François Verdier. Passionnés d'histoire et de patrimoine architectural français, n'ayez crainte ! L'édifice se déplace simplement et sera réinstallé sur une autre localisation de la ville haut-garonnaise, le temps de que les travaux de la ligne C du métro se fassent. La société belge Sarens se chargera de cette lourde tâche, en prenant soin de ne pas endommager la bâtisse construite pour rendre hommage aux soldats du département, tombés lors de la Première Guerre mondiale.

Ce jeudi, le monument aux combattants de la Haute-Garonne sera donc placé sur trois énormes remorques de 19 essieux, un ensemble de 228 roues reliées par un axe transversal. Pieter Di Cairano, est chef de chantier et est aux commandes de ce déménagement inédit. "Normalement, on fait ce type d’opération à l’œil nu. Ici, les seuils d’accélération et d’horizontalité tolérés sont très faibles", a-t-il expliqué au journal La Dépêche. Ce dernier est accompagné de trois opérateurs, également employés par Sarens, pour mener à bien cette mission.

Trois écrans géants pour suivre l'événement inédit

Les ingénieurs ont donc pensé tout un système pour que ce monument de près de 1.370 tonnes et 15 mètres de haut soit soulevé à 1,60 mètre du sol, tout en étant protégé par un exosquelette lors de son déplacement. Un public assistera à cet événement inédit, grâce à l'installation de trois écrans géants à proximité.

La foule commence à arriver au Monument aux morts de #Toulouse. Il va être déplacé dans les prochaines heures. Live a suivre avec @actutoulousepic.twitter.com/eB8qldBT7u — Simon VermotDesroche (@VermotS) August 31, 2023

Il faudra attendre deux heures pour que l'édifice de 1928 arrive à destination, vers 14 heures, ce jeudi 31 août. Il sera situé à seulement 30 mètres de son emplacement initial, où une rangée de platanes réside déjà, la vitesse maximum du déplacement étant limitée à moins de 1km/h. Enfin, il faudra attendre 2027 pour que le monument aux morts ne retrouve la mythique allée Forain-François Verdier.