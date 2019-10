Europe 1 Studio dévoile sa nouvelle création originale "Mon client et moi", lors du Paris Podcast Festival

ÉVÉNEMENT

Ils défendent des hommes et des femmes parfois accusés des pires crimes… Mais que se passe-t-il dans la tête des avocats pénalistes ? Comment défendre une personne que tout le monde croit coupable ? Peut-on se lier d'amitié avec un client ? L'avocat doit-il toujours le croire ? Europe 1 Studio, le label d'Europe 1 dédié à la création audio et aux nouvelles formes d’écoute, dévoile dimanche 20 octobre 2019 en exclusivité le premier épisode de sa nouvelle création originale, "Mon client et moi" dont la sortie est prévue cet automne.

Dans ce podcast, la journaliste Margaux Lannuzel vous plonge dans la tête des avocats pénalistes. Ils et elles vous racontent une affaire qui a marqué leur carrière, un client qui a bouleversé leur vie, changé leur perception du métier. Dans chaque épisode, mis en image par l'illustrateur de bande dessinée Stéphane Oiry, découvrez deux affaires, deux histoires fortes qui interrogent la complexité de ce lien entre un client, et son avocat.

Un premier épisode exclusif sera diffusé en public à 15h30 lors du Paris Podcast Festival, le premier festival dédié au podcast natif français et francophone, organisé à la la Gaîté Lyrique à Paris du 18 au 20 octobre 2019. La session d’écoute sera suivie d'un échange avec la journaliste Margaux Lannuzel, la directrice d'Europe 1 Studio, Claire Hazan et l'avocat Maître Eolas, bien connu sur le réseau social Twitter.