EUROPE 1 ET VOUS - Sur les marchés marseillais, l'argent liquide reste monnaie courante

On le pensait en voie de disparition. Avec l'avènement du paiement sans contact, bien accéléré par la crise du Covid-19, l'avenir de l'argent liquide semblait bien sombre. Mais il n'en est rien, selon une étude de la Banque de France parue ce jeudi. Ainsi, près de la moitié des transactions réalisées dans les petits commerces, se fait toujours en cash. Et pour cause : les pièces et les billets affichent de sérieux atouts, notamment en période d'inflation.

"On contrôle ce que l'on dépense", juge Alain, qui vient d'acheter sur le marché de Castellane, dans le centre-ville de Marseille, une belle botte d'asperges vendue 5,99 euros. "C'est pratique aussi" juge-t-il. Pourtant, les maraîchers disposent pour la plupart d'un terminal carte bleue, qui représente une part toujours plus grandissante de transactions. Mais les pièces et les billets font de la résistance, notent ces derniers. "Il y a des personnes qui préfèrent aller retirer, qui nous disent 'Je préfère payer en espèces", explique un exposant.

Côté physique

Mais le plus de l'argent liquide reste son côté physique. "En fin de mois, c'est plus simple. C'est vrai qu'avec la carte bleue, on dépensera plus facilement sans vraiment s'en rendre compte", note une retraitée. "J'aime bien tenir la monnaie dans les mains. Et je pense que c'est préférable pour les commerçants", ajoute sa voisine.

Et petit plus pour les clients : le centre-ville de Marseille regorge de distributeurs de billets. De quoi permettre de garder de bonnes habitudes.