EUROPE 1 ET VOUS - Mylène Farmer en tournée : ses fans campent devant le stade de Lille

Seriez-vous prêt à camper devant une salle de spectacle pour être au premier rang le soir d'un concert et voir au plus près votre idole ? Depuis plus d'une semaine, certains fans inconditionnels de Mylène Farmer campent sur le parvis du stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, pour être sûrs d'être au premier rang lors de l'ouverture des portes. La chanteuse entame samedi soir sa grande tournée "Nevermore Tour 2023".

Tentes, couvertures et pique-nique... Ces aficionados ne reculent devant rien pour ce moment de communion avec une star qui exerce sur ses fans une fascination toute particulière. Marie, venue de Dijon dort depuis une semaine dans sa tente sur le parvis du stade, pour être sûre d'être au premier rang. Toute une organisation qu'elle l'explique au micro d'Europe 1 : "On commence par repérer les lieux, voir ce qu'il y a autour, comme commerces, comme sanitaires. Et puis en fonction, on prend ce dont on a besoin, des tentes, des petits oreillers, des duvets."

"Il y a une osmose qui se crée"

Car ici, c'est une sorte de famille qui se retrouve avant le coup d'envoi de la grande tournée de Mylène Farmer. "Il y a une osmose qui se crée avec l'ensemble du public et l'ensemble des fans, vous voyez le plaisir qu'on a à se retrouver, on s'est même pas appelées pour se revoir", lance ce fan.

"Elle sait rester discrète et entretenir ses mystères. C'est ce qui plaît aussi parce que je pense que les fans sont aussi un peu comme ça, un peu comme elle", avance une famille de fans, subjugués par cette star à la fois proche et distante.

"C'est une grande inspiration pour moi"

Une chanteuse qui a changé la vie de Yola, une Polonaise qui la suit partout en Europe. "J'ai commencé à apprendre le français grâce à Mylène, j'ai commencé à traduire ses chansons. J'ai compris qu'il y avait un univers dans ses chansons. C'est une grande inspiration pour moi", confie-t-elle. Après un périple de 1.500 kilomètres depuis Varsovie, Yola espère croiser enfin le regard de son idole. 45.000 spectateurs sont attendus pour ce concert dans ce grand stade Pierre Mauroy.