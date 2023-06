EUROPE 1 ET VOUS - Moins cher qu'un taxi et plus souple que le bus, la navette à la demande séduit à Orléans

C'est un mode de transport en plein essor. Les navettes à la demande s'installent dans nos régions. Moins cher que le taxi, plus souple que le bus. Pour quelques euros, vous réservez votre trajet via une application. Ce service précieux, pour les habitants éloignés des centres-villes et des transports en commun, remporte un franc succès dans la région d'Orléans. Depuis l'arrivée des navettes il y a 5 ans, le nombre de trajets réalisés est passé de 3.000 à 50.000 par mois.

Des passagers regroupés intelligemment

Parmi les fidèles : Clémence, qui rentre du lycée grâce à ces mini-bus. "Je mets une quinzaine de minutes en navette pour aller en cours. Et quand je ne peux pas la prendre, je mets environ une heure pour m'y rendre", résume-t-elle au micro d'Europe 1. Pour réserver sa place, il suffit de passer par une application où l'on rentre "une adresse de départ et d'arrivée, l'heure et la date", explique l'adolescente.

L'algorithme se charge ensuite de regrouper un maximum de passagers en proposant au chauffeur le trajet le plus efficace. Et d'ailleurs, juste avant de déposer Clémence, une autre usagère, entre dans la navette. "Je prends souvent la navette parce que là où je travaille, le bus n'y va pas" souligne cette dernière.

Jusqu'à 20.000 personnes reconnectées aux transports en commun

Ce service coûte à peu près 3 millions d'euros par an à la métropole d'Orléans, estime Romain Roy, vice-président transports et mobilité. Mais "c'est quelque chose qui est raisonnable et justement écologiquement responsable", assure l'élu. "On va aussi permettre à des gens de ne pas racheter ou de ne pas avoir un véhicule chez soi. Le transport à la demande, ça permet d'aller connecter ces 18 à 20.000 personnes qui n'étaient pas considérées connectées aux transports en commun", poursuit-il.

Les 50 navettes en circulation autour d'Orléans devraient transporter 500.000 passagers cette année.