EUROPE 1 ET VOUS - Malgré l'augmentation de ses prix, Lego conforte sa place de numéro 1 mondial du jouet

Des petites briques en plastique de toutes les couleurs, des heures accroupie à les empiler une par une… Ça vous rappelle forcément des souvenirs. Le fleuron danois Lego conforte sa place de numéro 1 mondial du jouet en 2022. Alors que ce marché ne cesse de reculer, et que la marque a augmenté ses tarifs pour répercuter ses hausses de coûts, son chiffre d'affaires a bondi de 17% en France. Europe 1 vous emmène dans les rayons d'un magasin de jouets où les Lego sont toujours populaires.

"C'est la marque qui a le vent en poupe"

"J'aime bien construire des tours assez hautes." Les yeux pétillants, Maïa pointe du doigt les boîtes flambant neuves à la recherche de son prochain cadeau d'anniversaire. Les Lego sont une valeur sûre pour Anaïs, sa maman. "On sait que c'est de qualité, que c'est aux normes et que ça ne craint rien mais il y a un problème avec les Lego, c'est que je marche beaucoup dessus et ça fait très mal aux pieds." Un danger devant lequel ne recule pas Emmanuel, papa de Raphaël, 12 ans. "On s'est fait plaisir pour Noël parce que mes filles aiment bien Star Wars, moi aussi, on a fait des Lego Star Wars ensemble, ça rejoint les deux générations", sourit-il au micro d'Europe 1.

Un bénéfice net de près de deux milliards d'euros en 2022

Plaire aux petits comme aux grands, pour Valentin Tabard, chargé de choisir les jeux de construction du magasin, c'est le point fort de la marque aux briquettes. "C'est l'une des rares marques où le client vient avec la référence précise du Lego, c'est-à-dire le code à cinq chiffres. C'est clairement la marque qui a le vent en poupe en ce moment." Indétrônable dans le monde du jouet, le groupe Lego enregistre un bénéfice net de 1,85 milliard d'euros en 2022.