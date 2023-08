EUROPE 1 ET VOUS - Le camembert n’en finit pas de couler : l'emblématique fromage français ne se vend plus

Un sac de fromage dans les mains, Franck, la trentaine, sort de chez son fromager. Dans sa besace, on peut trouver du comté, de la tomme, mais aucune trace de camembert. "C'est vrai que l'on n'en consomme pas énormément. Le camembert, c'est vrai que par son image, par son goût, c'est un peu démodé", explique le consommateur.

Derrière lui, Colette et Isabelle continuent, elles, de manger du camembert, mais moins qu'avant. Question de goût et surtout de digestion. "J'achète moins de camembert pour des trucs plus légers comme les fromages de chèvre ou la brebis qui sont des fromages qui sont mieux digérés", détaille une des clientes.

Un fromage qui risque de perdre sa place

Le camembert convainc donc de moins en moins les papilles. Lucas, fromager sur un marché parisien, le constate tous les jours. En cause, selon lui, le prix de plus en plus élevé de ce fromage vendu près de quatre euros pièce sur son étalage.

"Ça va plus être un plaisir qu'on va se faire une fois par semaine qu'un fromage qu'on va venir acheter pour deux jours. On est plus sur le comté, c'est le fromage que nous, on va le plus vendre. La différence de prix est clairement marquée", appuie le commerçant. Si c'est bien l'emmental qui reste le fromage préféré des Français, le camembert pourrait lui perdre sa deuxième place au profit de la mozzarella et de la raclette.