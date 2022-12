EUROPE 1 ET VOUS - Dindes ou chapons, la volaille reste prisée à Noël, malgré l'inflation

À quelques jours de Noël, dans l'usine l'entreprise Licques Volailles, à Licques dans le Pas-de-Calais, c'est l'effervescence. Il faut dire que l'entreprise de 80 éleveurs écoule près de 40.000 volailles à cette période de l'année. Alors, pas le temps de discuter. Sur les étagères métalliques, des dizaines de volailles sont alignées. En fond sonore, la machine de mise sous vide qui emballe les dindes, chapons et poulardes.

Hausse du prix du kilo

"C'est le rush", reconnaît au micro d'Europe 1, Mathilde, responsable du conditionnement à Licques Volailles. "On démarre une heure plus tôt le matin. Le soir, on finit un peu plus tard et on arrive à bien s'organiser", souligne-t-elle. Une dizaine de personnes ont été recrutées pour cette période des fêtes. 8.000 dindes et 30.000 chapons sont préparés ici. Et sur leurs étiquettes, tous affichent un prix en augmentation.

"On a une hausse de 1,50 euro à 2 euros du kilo. Car il faut savoir que la volaille Label Rouge Licques, c'est 75 % de céréales : blé, maïs, soja. Autant dire, les trois céréales impactés par la guerre en Ukraine", explique Carine Marchand, la directrice.

Tout faire pour éviter la grippe aviaire

À cela s'ajoute l'emballage qui a flambé, s'alarme-t-elle : plus 30%. Mais il y a aussi une crainte : la grippe aviaire. Alors pour éviter toute catastrophe sanitaire, l'entreprise a pris des mesures draconiennes : "nettoyage et désinfection de l'ensemble des camions qui vont transiter d'une ferme à l'autre", assure la gérante.

Et pour ne prendre aucun risque, les volailles sont confinées depuis plusieurs semaines, insiste cette responsable, afin d'éviter que les fêtes de fin d'année soient gâchées.