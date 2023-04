EUROPE 1 ET VOUS - Chèques énergie : premier envoi pour les bénéficiaires du Pas-de-Calais

Ce vendredi, les premiers chèques énergie, variant de 48 à 277 euros, sont envoyés pour 5,8 millions de ménages modestes. A partir de ce jour, Cathy va ouvrir régulièrement sa boîte aux lettres en attendant le chèque énergie : "Tous les jours, on regarde, on vérifie. La vie a bien augmenté. Nous ne sommes que deux et il y a toujours quelque chose à régler". Elle est au chômage et son mari touche une pension invalidité.

Une échéance en moins à payer

"C'est trop peu" confie-t-elle alors cette aide de 100€ lui sera très utile. "Là, ça sera pour racheter encore du pellet mais pour la fin d'année cette fois-ci. On utilise au moins 2 palettes de granulés par an". Se chauffer, en achetant des combustibles, payer un mois de gaz ou d'électricité, c'est l'objectif du chèque énergie.

Une bouffée d'air pour les bénéficiaires

Sabrina va percevoir cette aide pour la deuxième année de suite. « J'ai de faibles revenus, je travaille à la cantine, 8h semaine. Grâce à ce dispositif, ça sera une échéance de gagnée. J'aurais 130 euros dans mon porte-monnaie et je pourrais faire plaisir à mes enfants" ajoute-elle. Cette aide, attendue avec impatience, représente une réelle bouffée d'air selon un responsable d'un Centre Communal d'Action Social. Le chèque énergie peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2024.