Etudes de médecine : l'Assemblée vote la suppression du numerus clausus

L'Assemblée nationale a approuvé mardi la suppression, pour la rentrée 2020, du "numerus clausus" et du concours couperet limitant le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine, l'une des mesures phares du projet de loi Santé.

20% d'étudiants en plus. Cette suppression, votée en première lecture par 74 voix contre 4 et 11 abstentions, doit permettre d'"augmenter de 20% à peu près le nombre de médecins formés" tout en diversifiant leurs profils, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Critères de sélection et passerelles entre cursus seront précisés par décret.