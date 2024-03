Épisode méditerranéen attendu : de nouveaux départements en vigilance orange

De nouveaux départements ont été placés en vigilance orange par Météo-France samedi, alors qu'un grand quart sud-est du pays doit connaître un épisode méditerranéen marqué, selon l'établissement public. Un quatrième département, la Lozère, a été placé en vigilance orange pour pluie-inondation à partir de 14H00 samedi.

Vendredi, Météo-France avait placé trois départements en vigilance orange pour pluie-inondation en raison de cet épisode de fortes précipitations, l'Ardèche (de 16H00 samedi à 03H00 dimanche) et les Alpes-Maritimes et le Var (de 18H00 samedi à 09H00 dimanche). L'Ardèche, le Gard et le Var sont également passés en vigilance orange aux crues samedi et les Alpes-Maritimes en vigilance orange aux avalanches (jusqu'à dimanche 17H00). Les départements de la Loire et de la Haute-Loire seront de leur côté en vigilance orange pour vent.

Éviter de se déplacer ou de s'approcher des cours d'eau

Cet épisode, lié à la dépression Monica, sera marqué par un fort vent de sud-est et surtout par d'importantes quantités de précipitations jusque dans la nuit de samedi à dimanche. Il "suit une série d'épisodes qui ont saturé les sols ces dernières semaines (et) nécessite donc une vigilance particulière", souligne Météo-France. Le niveau orange est le troisième sur une échelle de quatre et appelle le public à être "très vigilant", en raison de "phénomènes dangereux prévus". Il est notamment recommandé d'éviter de se déplacer ou de s'approcher des cours d'eau.

"Dans l'après-midi de samedi, les pluies vont s'intensifier sur les Cévennes dans un premier temps et sur Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un deuxième temps. Cet épisode prendra fin dimanche matin", écrit Météo-France dans son bulletin de vigilance. "Les cumuls attendus sur les Cévennes ardéchoises seront compris entre 150 et 250 mm. Sur l'Est du Var et les Alpes-Maritimes, les cumuls seront compris entre 100 et 120 mm, localement 150 mm", ajoute l'institut.

Sur les Alpes-Maritimes, par exemple, ces "cumuls prévus peuvent représenter l'équivalent de plus d'un mois de précipitations" habituelles en mars, avait souligné vendredi Météo-France. Par ailleurs, dans le Sud-Ouest, la Charente-Maritime reste de son côté en vigilance orange aux crues, niveau auquel a également été placée la Gironde samedi.