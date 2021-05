Éolien : les préfets ont six mois pour identifier des "zones favorables"

Le gouvernement donne six mois aux préfets de région pour cartographier les "zones favorables" à l'installation de parcs éoliens, en soulignant l'importance de la concertation avec les habitants et les élus, selon une circulaire publiée vendredi. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili rappelle ainsi "l'importance de développer l'éolien", afin d'atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables inscrits dans la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

Barbara Pompili demande un "premier retour" six mois après les élections régionales, en vue de finaliser les projets un an après celles-ci. La cartographie sera "non-contraignante", un "outil d'aide à la décision", est-il précisé.

Croissance exponentielle

"Le développement des énergies renouvelables électriques passera inévitablement par une forte croissance du solaire photovoltaïque et de l'éolien terrestre, dont les capacités installées devront être multipliées respectivement par 5 et 2,5 entre 2019 et 2028", souligne Barbara Pompili dans la circulaire publiée sur le site Légifrance.

Le gouvernement souhaite un développement "plus harmonieux et mieux réparti" sur l'ensemble du territoire français. Dans les instructions données aux préfets, la ministre met par ailleurs l'accent sur la protection de l'environnement, l'information du public et des élus locaux, la concertation, essentiels pour favoriser l'acceptation des projets.