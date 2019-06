Enfant tué à Lorient : le chauffard de 20 ans, toujours recherché, a été identifié

L'homme qui, au volant d'une voiture, a tué un enfant de dix ans et blessé grièvement un de sept ans sur un trottoir de Lorient après avoir fui un contrôle routier a été identifié et est activement recherché. C'est ce qu'a annoncé, lundi, le parquet de Lorient.

Pas titulaire du permis de conduire

"Âgé de 20 ans, déjà condamné en répression de faits de conduite sans permis", cet homme "aurait emprunté le véhicule de sa mère alors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire", a indiqué le parquet dans un communiqué, précisant que la passagère de 21 ans était aussi "activement recherchée".

Lors du contrôle, le chauffard a fait mine de s’arrêter, avant de redémarrer en trombe. Il a alors été pris en chasse par des motards de la gendarmerie jusqu'à l’entrée de Lorient. Constatant sa vitesse excessive, les gendarmes ont alors cessé leur poursuite dès l’entrée de l’agglomération lorientaise.

L’homme a d'abord percuté une voiture, sans faire de blessé, avant de faucher deux piétons sur un trottoir. Deux enfants âgés de 10 et 7 ans. Le premier est mort dans la soirée après son arrivée à l'hôpital, le second est grièvement blessé et son pronostic vital est engagé. Le conducteur et sa passagère, eux, ont abandonné leur voiture quelques centaines de mètres après le choc, avant de s'évaporer à pied dans les rues de la ville. L’enquête a été confiée au commissariat de police de Lorient des chefs d’homicide involontaire aggravé et de blessures involontaires aggravées, qui font encourir une peine de dix ans d’emprisonnement.