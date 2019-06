INFORMATION E1 - Morbihan : un chauffard tue un enfant et en blesse un autre grièvement

INFO EUROPE 1

En Bretagne, à Queven, dans le Morbihan, un chauffard a refusé d'obtempérer lors d’un contrôle classique. Lors de sa fuite, il a percuté deux piétions sur un trottoir, faisant un mort et un blessé grave.

Le chauffard percute deux enfants âgés de 13 et 8 ans

Lors du contrôle, le chauffard a fait mine de s’arrêter, avant de redémarrer en trombe. Il a alors été pris en chasse jusqu'à l’entrée de Lorient où, voyant sa vitesse excessive, les gendarmes ont cessé leur poursuite dès l’entrée de l’agglomération. Mais l’homme a percuté deux piétons sur un trottoir. Deux enfants âgés de 13 et 8 ans. Le premier est mort, le second est grièvement blessé et son pronostic vital est engagé.

L’auteur a abandonné le véhicule et a pris la fuite. Il est activement recherché.