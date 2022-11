Énergie : les intoxications au monoxyde de carbone en hausse à cause de braseros

Depuis septembre 2022, plus de 70 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone après avoir chauffé leur logement avec des appareils non prévus pour cet usage. Plus de la moitié d'entre elles ont été hospitalisées. Les remontées des centres antipoison font état d’une hausse des utilisations de braseros et de barbecue en intérieur pour se chauffer. C’est le cas notamment en régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, où 25 intoxications au monoxyde de carbone ont été remontées depuis septembre.

Parmi elles, un tiers sont dues à l’utilisation de braseros de barbecues rentrés à l’intérieur des maisons.

"Malgré un automne doux, on observe déjà des accidents"

Une situation inédite selon la pharmacienne Céline Moulut, du centre antipoison et de toxicovigilance de Nancy : "On est très étonnés. Le début de cet automne est relativement doux, la saison de chauffe n’a pas véritablement commencé, et pourtant on observe déjà des accidents. Et c’est directement lié à la précarité énergétique Les gens utilisent ces systèmes là pour se chauffer et mettent en jeu leur santé".

"En extérieur, les appareils type braseros, barbecues ou groupes électrogènes émettent toujours une petite quantité de monoxyde de carbone qui se disperse dans l’air", rappelle l’Anses. En revanche, dans un espace clos, la concentration en monoxyde de carbone dans l’air intérieur peut rapidement augmenter. Ce gaz devient alors un tueur en puissance.

Ne jamais utiliser ces appareils en intérieur

Les premiers signes d’intoxication sont des maux de tête, de la fatigue, des vertiges, des nausées ou des vomissements. Dans un foyer où du monoxyde de carbone circule, les personnes n’ont pas forcément les mêmes symptômes et ne sont pas forcément touchées en même, ce qui s’avère traitre pour repérer l’intoxication.

Indore, incolore, le monoxyde de carbone est un gaz mortel. Il peut atteindre le système neurologique et cardiaque. La consigne à respecter est donc claire, comme le rappelle le Dr Céline Moulut : "Jamais de barbecues, de braseros ou de groupes électrogènes en intérieur. Même avec une porte de garage ouverte, cela peut rester très dangereux. Malheureusement, nous avons déjà eu des décès dans ce genre de situations."

En 2021, les intoxications au monoxyde de carbone ont touché près de 3.500 personnes en France. Elles ont été responsables d’une cinquantaine de décès.