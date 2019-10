Enedis lance une campagne de localisation pour retrouver 130.000 disjoncteurs défectueux

REPORTAGE

Avez-vous pensé à vérifier l'état de votre disjoncteur ? Comme le révèle le journal Ouest France mercredi, près de 130.000 appareils ne fonctionnent pas correctement. Un chiffre confirmé par le fournisseur électricité Enedis. L'entreprise ne sait pas exactement où se trouvent ces appareils défectueux. C'est pourquoi elle lance une vaste campagne de localisation pour identifier ces disjoncteurs, car il peuvent présenter un risque pour la sécurité des clients.

Risque d'électrocution ou d'incendie

"Nous avons été alertés par l'un de nos fournisseurs d'un défaut sur une série de disjoncteurs", explique Thierry Sudret, en charge de cette campagne pour Enedis. Le fournisseur d'électricité a envoyé "des courriers à plus de 500.000 personnes" pour les prévenir des risques. 300.000 disjoncteurs au total ont un défaut de fabrication, et Enedis a déjà pu en remplacer la moitié. Mais pour les autres, le risque existe toujours. Il reste 130.000 appareils qui ne pourraient pas couper le courant en cas de court-circuit ou de surchauffe électrique. Un problème qui pourrait être la cause d'électrocution ou d'incendie, même si jamais l'installation électrique n'est pas aux normes.

Ces disjoncteurs viennent tous de la même série. Ils ont été installés entre mai 2017 et avril 2019. Si vous êtes concernés, deux solutions : "contacter un numéro vert" (0 800 730 820) ou "aller sur un site dédié à ces disjoncteurs" explique Thierry Sudret. "S'il y a le moindre doute, Enedis enverra gratuitement un technicien sur place pour vérifier". Ne soyez donc pas étonnés si vous recevez un email de la part du fournisseur d’électricité dans les jours à venir. 500.000 clients restent encore à être contacter.