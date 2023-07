En vacances, déconnecter du travail n'est pas simple pour tout le monde

C'est le week-end du grand chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens. Les vacances continuent pour de nombreux Français et pourtant, profiter de ces moments d'évasion en étant éloigné de la vie quotidienne, c'est loin d'être simple pour la majorité d'entre nous. C'est ce que révèle une étude de Promovacances en partenariat avec Yougov. Les Français ont du mal à déconnecter de leur travail pendant les vacances.

Se déconnecter peut prendre plusieurs jours

C'est le cas d'Alexandre, ce thésard de 25 ans n'imagine pas passer ses vacances loin de ses recherches scientifiques. "Là je vais partir deux semaines en vacances et j'emporte de quoi travailler, mon ordinateur. Je fais de la recherche donc j'ai prévu des articles scientifiques à lire et de quoi corriger un petit peu des travaux en cours", explique-t-il au micro d'Europe 1. Mais pour Anna, 54 ans, les vacances sont primordiales. Tous les ans, cette cadre dans une banque prend 4 semaines de congés pour décompresser. "La première semaine j'évacue petit à petit mes pensées liées au travail et ensuite ça se fait vraiment rapidement quoi. Je ne prends que, j'avoue, mon téléphone pro au cas où, j'aime bien l'avoir sous la main", admet cette cadre.

Même avec de la volonté, cela reste difficile. Pour Bénédicte Pichard, psychologue spécialiste du travail, se déconnecter de son quotidien peut prendre plusieurs jours. "On a à peu près 90 à 95% de nos pensées du jour qui sont similaires aux pensées qu'on a eu la veille et quand on part en vacances, c'est pas si simple que ça de déconnecter de ce qui s'est passé les jours qui ont précédé les vacances", informe la spécialiste au micro d'Europe 1. Pour 9 Français sur 10, il faut bien deux semaines de congés pour profiter pleinement de ses vacances.