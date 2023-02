En manque de conducteurs, la SNCF organise un campagne de recrutement

Recherche conducteurs de trains désespérément. À Lille, la SNCF a organisé une vaste opération pour recruter des conducteurs de trains jeudi. Dans la région Hauts-de-France, le manque de conducteurs est à l’origine du programme réduit sur le réseau TER et entraîne, avec lui, la suppression de 90 liaisons sur l’ensemble du réseau de la région.

Une opération séduction

C'est l'opération séduction de la compagnie auprès de potentiels candidats. Le masque de réalité virtuelle sur les yeux, les candidats découvrent les premières sensations aux commandes d'un train. "On se croirait conducteur de train, ça donne envie", affirme un candidat. S'ensuit un premier entretien d'évaluation pour mieux cerner le métier de conducteur. Les recruteurs n'hésitent pas à aborder les sujets qui pourraient faire fuir certains candidats comme les horaires décalés, travailler le week-end et les jours fériés… "Cela te poserait un problème ou pas du tout ?" demande une recruteuse. "Pas du tout" répond le concerné.

Il n'y a aucun problème non plus pour Nicolas David, en reconversion professionnelle, à avoir un rythme parfois décalé. "Je conduis un 44 tonnes, donc oui, ça me plaît, c'est encore plus grand, c'est bien", '"forcément, ça fait envie, je pense qu'au niveau rapport vie pro et vie personnelle, on doit être bien", témoignent-ils au micro d'Europe 1.

110 conducteurs à recruter en Hauts-de-France

Pour la SNCF en Hauts-de-France, il y a urgence à recruter 110 conducteurs pour assurer un service normal sur le réseau TER et calmer la colère des usagers, excédés par les annulations de trains. "Aujourd'hui, j'ai forcément une pression et je suis ravi de voir tous ces gens venir vers nous parce qu'on se dit qu'on va quand même accélérer bigrement les choses. Mais on a aussi des gros challenges en Île-de-France et que ce soit TER comme Transilien, on cherche des conducteurs donc faites passer le message", interpelle Thomas, responsable recrutement.

D'autres opérations de recrutement se poursuivront dans les prochaines semaines dans la région.