EN IMAGES - Andorre : un rocher de 180 tonnes se détache et atterrit au pied d'un immeuble

Les habitants de cet immeuble d'Andorre-la-Vieille ont dû voir un instant leur vie défiler dimanche 31 mars. Car c'est à quelques mètres de chez eux, aux alentours de 19h30, qu'un énorme rocher de 180 tonnes et 100 mètres cubes est venu s'écraser après avoir dévalé une falaise dans cette principauté des Pyrénées, enclavée entre l'Espagne et la France. La roche a achevé sa course juste avant un parking où stationnait une dizaine de voitures, sans faire de victime, rapporte un communiqué de la municipalité.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent la trainée de poussière générée par l'éboulement. On y aperçoit le rocher dévaler la pente et descendre dangereusement en direction des immeubles. C'est finalement au niveau du canal de Bonavista qu'il s'est immobilisé.

Un chemin de randonnée interdit d'accès

Très impressionnant, l'évènement n'a toutefois provoqué aucun dégât matériel d'ampleur, affectant seulement un jardin ainsi que le Rec del Solà, un chemin escarpé bien connu des randonneurs. Il restera inaccessible tant que la zone n'aura pas été nettoyée, précise le communiqué.

Le parking, situé en contrebas du point d'arrivée du rocher, a, lui aussi, été clôturé. La circulation a été coupée dans le quartier, tandis que le gouvernement de la principauté, ainsi que des géologues, devaient effectuer une reconnaissance de la zone afin d'évaluer le risque.

❗️La zona on es va produir ahir el despreniment ja està assegurada. Agraïm a tots els serveis d'emergència per la ràpida intervenció pic.twitter.com/SaSWEujG95 — Andorra la Vella (@AndorraCapital) April 1, 2024

La municipalité d'Andorre-la-Vieille a toutefois fait savoir, dès lundi soir, que le secteur où s'était produit le glissement de terrain était d'ores et déjà "sécurisé". Selon France 3 Occitanie, la construction d'une digue, qui permettra de protéger les habitations de nouvelles chutes de pierre, a déjà commencé.