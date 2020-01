Grèves SNCF et RATP : les prévisions pour jeudi

Jeudi, au 36e jour de grève contre la réforme des retraites, la mobilisation se poursuit dans les transports. La SNCF annonce un trafic plus réduit que mercredi, avec 60% des TGV et 40% des TER. La RATP annonce de son côté un service "très perturbé", mais aucune ligne de métro ne sera totalement fermée, alors que jeudi a lieu une quatrième journée de manifestation nationale interprofessionnelle.

SNCF : 60% des TGV, trafic plus réduit que mercredi

Le trafic SNCF sera plus réduit que mercredi et "très perturbé" jeudi. 60% des TGV, 40% des TER et un tiers des Transilien seront en circulation. La SNCF prévient qu'"en Ile-de-France, la situation sera particulièrement difficile sur certaines lignes" du Transilien (RER SNCF, trains de la banlieue parisienne). Sur le réseau Intercités, il y aura "moins d'un train sur cinq", selon le groupe ferroviaire. Le trafic international sera "perturbé", avec notamment 75% des Eurostar, 80% des Thalys et la moitié des Lyria en circulation.

RATP : trafic "très perturbé", aucune ligne de métro fermée

Le trafic sera "très perturbé à la RATP, bien qu'aucune ligne de métro ne soit totalement fermée. Les lignes 1 et 14, automatiques, rouleront normalement. Les quatorze autres lignes seront "très perturbées", ouvertes totalement ou partiellement, mais jamais toute la journée et avec plusieurs stations fermées.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le 9/01, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. L’offre de trafic sera en baisse par rapport aux jours précédents sur le tramway & 1 bus sur 2 circuleront en moyenne. ⬇️ pic.twitter.com/7K0RHQEYkk — Service client RATP (@ClientsRATP) January 8, 2020

Les RER A et B seront également impactés, avec un train sur deux en heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30). Un bus sur deux circulera en moyenne, alors que le trafic des tramways sera également réduit.