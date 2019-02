EN DIRECT - "Gilets jaunes" : un "acte 13" en ordre dispersé

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Pour leur "acte 13", les "gilets jaunes" ont de nouveau prévu plusieurs rassemblements dans le pays, une mobilisation dont l'ampleur est incertaine, alors que le mouvement avait rassemblé 58.600 personnes la semaine dernière selon le ministère de l'Intérieur.

De retour sur les Champs-Elysées, des stations de métro fermées

À Paris, une manifestation a été déclarée en préfecture : rendez-vous est donné à 10h30 place de l'Étoile, et le cortège doit notamment passer par les Champs-Élysées, puis devant le Quai d'Orsay, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Medef et se terminer sur le Champ-de-Mars à 17h. Outre cette manifestation, trois rassemblements sont également prévus dans la capitale, selon la préfecture qui n'exclut pas des "rassemblements et cortèges informels".

Un parcours qui aura évidemment des répercussions sur les transports parisiens. Le site de la RATP fournit déjà quelques informations. Plusieurs lignes de métros et RER sont susceptibles d'être fermées, avec les correspondances non assurées dès 10h.

>> Les stations de métro et RER fermées :

Ligne 1 : Tuileries

Lignes 1, 8 et 12 : Concorde

Lignes 1 et 13 : Champs-Elysées Clemenceau

Lignes 1 et 9 : Franklin D. Roosevelt

Lignes 9 et 13 : Miromesnil

Ligne 13 : Varenne

Plusieurs lignes de bus sont susceptibles, elles aussi, d'être déviées ou limitées dans ce secteur. La RATP précise enfin que la réouverture des stations se fera sur autorisation de la Préfecture de Police.

Comme lors des précédents week-ends, les secteurs sensibles autour des institutions seront protégés. Des unités de forces mobiles seront positionnées à distance de la manifestation comprenant également des détachements d'action rapide (DAR). Trente-trois DAR seront aussi déployés dans toute la capitale où des contrôles aléatoires seront effectués.

Les grandes villes toujours mobilisées

À Bordeaux, autre place forte de la mobilisation ces dernières semaines, un appel à se rassembler a été lancé pour 13h, avec un parcours indéterminé mené par un cortège de motards en tête. Quant aux "gilets jaunes" de Toulouse, ils ont eux aussi prévu une manifestation dans le centre vers 14h, selon leur page Facebook.

À Marseille, comme chaque samedi, le rendez-vous est fixé en début d'après-midi sur le Vieux-Port. Plusieurs actions, avec un lien plus ou moins proche avec les revendications d'origine du mouvement, sont prévues tout au long du week-end, à Montpellier. Objectif : être tous masqués. Foulards, cagoules, écharpes, masques... et autres", est-il écrit sur le groupe "Gilets jaunes Montpellier".

À Nice, entre autres initiatives, un collectif baptisé "Résistance 06" appelle tous les "gilets jaunes" de Paca à un rassemblement samedi à 11h à la frontière italienne, en présence de Maxime Nicolle, alias Fly Rider : "Réunissons-nous tous pour combattre la répression mise en place par notre État français, promouvons tous ensemble nos revendications et crions notre soutien à nos blessés et aux familles de nos victimes".

Dans l'Ouest, des manifestations sont prévues en début d'après-midi à Lorient (à la Cité de la voile), à Rennes à l'appel d'un groupe dissident appelé les "frelons jaunes", à Brest (place de la Liberté), à La Roche-sur-Yon (à la gare), à Nantes, à Rouen et à Caen à 14h.

Le soutien populaire ne se dément pas

Près de deux Français sur trois (64%) continuent de "soutenir" le mouvement des "gilets jaunes", soit deux points de plus en un mois, et 77% (+3) jugent leur mobilisation justifiée, selon un sondage YouGov diffusé jeudi.

Près de six Français sur dix (58%) se disent par ailleurs insuffisamment informés de l'organisation du "grand débat" ouvert par le gouvernement pour trouver une issue à la crise des "gilets jaunes", contre 38% d'un avis contraire. Une majorité (54%) considère également que les propositions émanant des débats ne seront pas restituées "en toute transparence et impartialité".