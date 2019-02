En Corse, "les feux sont maîtrisés", annonce la préfète de l'île

INTERVIEW

La situation est stabilisée en Corse, après les incendies qui ont ravagé près de 1.500 hectares de végétation depuis samedi. Invitée lundi de Matthieu Belliard sur Europe 1, la préfète de Corse Josiane Chevalier a indiqué que les feux, "tant en Haute-Corse qu'en Corse du sud sont maîtrisés".

Un départ d'incendie arrêté en Corse du Sud. Mais, ajoute l'élue, les autorités gardent "une très grande vigilance par rapport à l'intensité des vents". En effet, rien que dans l'après-midi, un départ d'incendie en Corse du Sud "a été arrêté grâce aux traqueurs", indique Josiane Chevalier. Et de préciser que "des dispositifs terrestres restent en place sur les deux départements, avec un renfort important venu du continent dès dimanche".

Alors que le maire de Calenzana, en Haute-Corse, veut porter plainte et évoque un "acte criminel", la préfète rappelle que des "enquêtes sont en cours". Concernant la Corse du Sud, Josiane Chevalier indique que, d'après les premières investigations, les incendies sont surtout surtout provoqués par "des problèmes liés aux écobuages". "On va relancer une campagne de communication sur les écobuages", annonce-t-elle, avant de rappeler une "règle simple" : "Quand il y a du vent, on ne fait pas de feu".