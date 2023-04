Emploi : pour recruter, cette entreprise glisse des prospectus dans les boîtes aux lettres

Les tables de ping-pong et autres salles de repos ne suffisent pas à attirer, l’industrie est toujours à la peine. 67% des chefs d’entreprise, de manufacture notamment, déclarent avoir des difficultés à recruter. Alors certains dirigeants caressent les potentiels candidats dans le sens du poil, quitte à débarquer dans leur boîte aux lettres. C’est le cas de la Manufacture de l’Éphémère dans la Sarthe, spécialisée dans la création de serviettes de table. Pour embaucher, ils ont eu recours à des tracts distribués directement en campagne chez les habitants. Et ça marche : trois nouvelles recrues dans leurs rangs.

"Ils viennent nous chercher à la maison"

Au milieu des machines, si les grosses bobines de ouate deviennent de petites serviettes, c'est grâce à Nacera et un tract convaincant dans sa boîte aux lettres. "Vous souhaitez travailler à proximité de chez vous ? Rejoignez l'entreprise familiale", peut-elle lire sur le tract. Fraîchement arrivée de Paris, elle n'a pas hésité. "J'ai cherché un emploi assez fixe. C'est la première fois que je vois un tract où on propose du travail. En postulant, j'ai regardé sur le site et j'ai vu que c'était réel", se réjouit Nacera au micro d'Europe 1.

Christophe, lui, règle les engins. Alors que cela faisait des mois qu'il était au chômage, ce tract dans sa boîte aux lettres était une véritable aubaine. "Sans ça, l'entreprise je ne la connaissais pas. Pourtant, je suis à seulement 17 kilomètres. Ils viennent nous chercher à la maison", admet-il. Une campagne de recrutement papier et un pari gagnant-gagnant pour Céline Bourdin, présidente de la manufacture. "Avoir Internet et savoir l'utiliser ? Dans nos campagnes, je ne suis pas certaine que tout le monde sache le faire. Un message qui vous est arrivé dans votre boîte aux lettres ? L'idée est géniale. On a eu 30 CV, donc ça a marché", se félicite la responsable. Pour renforcer ses effectifs, l'entreprise n'hésitera pas à réitérer l'expérience.