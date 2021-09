Emploi : le Cotentin lance une opération de recrutement de salariés

REPORTAGE

Le Cotentin joue la carte de l'attractivité. La presqu'île aux confins du département de la Manche, qui affiche un taux de chômage parmi les plus bas du pays (6%), mise sur une vaste campagne de recrutement avec 5.000 emplois pour combler un manque de main d'œuvre. À la clé, des postes dans tous les secteurs confondus et des qualifications jusqu'à cadre ou ingénieur, en plus des ouvriers. Et un slogan : "Réintroduire le salarié dans son état naturel". La collectivité croit beaucoup dans sa campagne de recrutement.

Un manque de main d'œuvre qui freine les entreprises

L'objectif est d'amener 5.000 salariés à Cherbourg. Serge Quaranta, par exemple, le patron des Constructions métallurgiques de Normandie, voudrait 50 personnes de plus dans son entreprise. Autrement dit, il lui manque déjà plus de 12% de personnel. "Aujourd'hui, c'est un frein au développement pour certaines entreprises", avoue-t-il.

Le patron parle avec un léger accent méditerranéen. "J'ai rencontré une Cherbourgeoise ! Comme on dit, on ne passe pas à Cherbourg, on y vient. Mais quand on y vient, on a bien souvent envie d'y rester", assure Serge Quaranta.

Des installations durables

Pour venir dans le Cotentin et pourquoi pas y rester, les collectivités ont investis 300.000 euros sur des visuels, notamment dans le métro parisien. Et il y a trois personnes qui doivent installer et chouchouter les nouveaux arrivants comme l'explique David Margueritte, président de l'agglomération de Cherbourg. "On est sur un autre positionnement qu'un territoire de la périphérie parisienne. On est vraiment sur un territoire qui aspire à ce que les installations soient durables. Un territoire comme le nôtre illustre très bien un changement de société profond." L'élu local revendique ses arguments massue, comme la proximité de la ville avec la plage.