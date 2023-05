Emploi : le chômage de longue durée en baisse de 15% parmi les personnes handicapées

L'embellie sur le front de l'emploi profite aussi aux personnes handicapées, le nombre de chômeurs de longue durée en situation de handicap ayant baissé de 15% en 2022, selon des chiffres communiqués jeudi par le réseau des "Cap emploi", structures spécialisées dans l'accompagnement de ces publics. L'an dernier, un peu moins de 199.000 personnes handicapées étaient à la recherche d'un emploi depuis plus d'un an, soit 15% de moins qu'en 2021, a précisé lors d'un point presse Marlène Cappelle, la déléguée générale de Cheops, le réseau national des Cap Emploi. Dans la population générale, ce chiffre a baissé de 21%.

Une hausse de 11% du nombre de "retours à l'emploi"

L'embellie s'est aussi traduite par une hausse de 11% du nombre de "retours à l'emploi", c'est-à-dire de personnes en situation de handicap sorties du chômage. La "situation économique plutôt favorable en 2022" a favorisé les recrutements, mais ce bon résultat s'explique aussi par une "meilleure articulation sur le terrain des professionnels de Pôle Emploi et de Cap Emploi", a souligné Marlène Cappelle.

Depuis octobre 2021, les deux structures se sont rapprochées afin d'offrir aux chômeurs en situation de handicap un "lieu unique d'accompagnement", proposé par plus de 1.100 conseillers Cap emploi et environ 2.000 conseillers Pôle emploi plus spécifiquement formés au handicap. En trois ans, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé de 18% à moins de 14%, selon l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes Handicapées (Agefiph). Il demeure toutefois presque deux fois plus élevé que celui constaté dans l'ensemble de la population (7,2% au 4ème trimestre 2022).