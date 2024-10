Émeutes en Martinique : deux femmes violemment agressées mardi soir, l'Île «bascule vers le chaos»

REPORTAGE

Jusqu'à quand la Martinique va-t-elle s'embraser ? Depuis le 1ᵉʳ septembre et le début de la mobilisation contre la vie chère, les tensions vont crescendo. Des barrages enflammés, des entreprises pillées, des affrontements avec les forces de l'ordre… 153 personnes ont été interpellées ces dernières semaines. Dans le chaos, des émeutiers ont même tiré à balles réelles sur les gendarmes et tentent de racketter des automobilistes sur les barrages. Deux jeunes femmes ont par exemple été victimes d'une attaque particulièrement violente mardi soir.

"On est en train de basculer vers le chaos"

Il est minuit lorsque les deux serveuses rentrent chez elles après le travail. En arrivant sur un rond-point, des individus cagoulés les prennent à parti. Après négociation, leur voiture peut finalement passer, mais les malfaiteurs changent d'avis et se mettent à porter des coups sur le véhicule. Les jeunes femmes s'enfuient vers leur domicile. Elles sont suivies et rattrapées par les braqueurs qui s'emparent du véhicule pour le brûler. Les deux jeunes femmes terrorisées se cachent pour fuir leur agresseur.

"On est en train de basculer vers le chaos. Ce sont deux serveuses, mais métropolitaines. Ce ne sont pas des Antillaises. Ce sont deux métropolitaines qui ont failli se faire lyncher et brûler dans la voiture. Donc ça prend une tournure raciste qui n'a rien à voir avec la vie chère", déplore Louisy Berté, numéro deux du syndicat Alliance Police nationale en Martinique, qui alerte sur la gravité de ces faits. Les deux victimes ne souhaitent pas prendre la parole dans les médias.

"On a évité un drame absolu"

Le porte-parole des restaurateurs de Martinique, Carl Mam Lam Fouck, est, lui aussi, encore sous le choc. "On a évité un drame absolu. C'est absolument terrible de se dire qu'on met le feu à une voiture avec les personnes dedans. On pourchasse ces personnes jusqu'à chez elles pour les terroriser.

On ne comprend plus rien à ce qu'il se passe", s'attriste-t-il au micro d'Europe 1. Durant cette même soirée, policiers et pompiers ont fait l'objet de tirs d'armes à feu, notamment d'armes automatiques. Une réunion sur la situation en Martinique est prévue à 9 heures ce vendredi matin à Matignon, en présence du président du Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy.