Émeutes : des pompiers victimes d'un guet-apens samedi soir à Mulhouse

Les policiers ne sont pas les seuls à être pris pour cible. Les émeutiers s'en prennent également aux pompiers. C'est le cas à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, dans la nuit de vendredi à samedi. Les faits se sont déroulés aux alentours de 23 heures dans le quartier Drouot. Les pompiers sont appelés pour un véhicule en feu. Ils attendent l'escorte policière cependant, celle-ci n'arrive pas. Les forces de l'ordre sont débordées et indiquent aux pompiers qu'ils peuvent intervenir seuls car le quartier est calme.

"C'était prémidité"

Mais quand les hommes du feu arrivent sur place, ils sont de suite agressés, comme le raconte Michael Pacanowski, président de la CFDT des pompiers dans le Haut-Rhin. "Ils ont vu des personnes avec des cagoules sortir derrière l'immeuble. La personne qui était devant était munie d'un bloc de béton qu'il a lancé dans le pare brise et les personnes sur les côtés sont venues pour essayer d'ouvrir le fourgon. Ils ont aspergé le véhicule d'essence. Heureusement, le conducteur a eu du sang froid, il a démarré et il est parti. Ils ont enfoncé une barricade où il y avait des déchets et des poubelles. C'était prémédité, complètement", déplore-t-il au micro d'Europe 1.

Michael Pacanowski parle d'un guet-apens et selon lui, ce genre de violences ciblées envers les pompiers est de plus en plus commune. "J'étais pompier à Strasbourg à partir de 2002. Il y avait moins d'effet de meute et d'horaires bien précis. Ils interviennent tous en même temps. Donc c'est vraiment pour désorganiser les secours et ils nous prennent de plus en plus à partie. C'est clairement identifié", alerte le président de la CFDR des pompiers dans le Haut-Rhin. Cet homme du feu, qui a près de 25 ans d'expérience, estime d'ailleurs que la situation est encore plus dangereuse que lors des émeutes de 2005.