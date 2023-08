Emeutes après la mort de Nahel : plus de 2.000 personnes jugées, indique Dupond-Moretti

Plus de 2.000 personnes ont été jugées en lien avec les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre le 27 juin, a annoncé mardi le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. Au 1er août, "2.107 personnes ont été jugées, 1.989 ont été condamnées et 1.787 ont été condamnées à une peine d'emprisonnement", a détaillé le garde des Sceaux sur RTL. Quatre-vingt-dix pour cent des personnes condamnées l'ont été à des peines de prison, a-t-il précisé.

4.000 personnes interpellées après les émeutes

Dans une circulaire adressée aux parquets le 30 juin, Éric Dupond-Moretti promettait d'apporter une réponse pénale "rapide, ferme et systématique" à l'encontre des auteurs de violences urbaines après la mort de Nahel, y compris à l'égard des mineurs et de leurs parents. Le garde des Sceaux avait plaidé pour "des sanctions sévères" contre "ceux qui s'en prennent à l'intégrité physique" des policiers et magistrats et de "ceux qui saccagent les biens de gens honnêtes qui travaillent".

Selon le ministère de l'Intérieur, près de 4.000 personnes ont été interpellées à l'issue des huit nuits d'émeutes qui ont suivi la mort du jeune homme.